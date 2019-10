Remparts: James Malatesta et Nathan Gaucher au Défi des moins de 17 ans

Signe que l’avenir est rose, les Remparts de Québec seront l’une des formations les mieux représentées de toute la Ligue canadienne au prochain Défi mondial des moins de 17 ans qui se tiendra du 2 au 9 novembre en Alberta et en Saskatchewan.

Les attaquants James Malatesta et Nathan Gaucher font partie de la cuvée de 66 joueurs qui prendra part à ce tournoi à Medecine Hat et à Swift Current. À ces noms il faut ajouter le gardien William Rousseau, choix de cinquième ronde au dernier repêchage de la LHJMQ, qui a décidé de conserver son admissibilité auprès du circuit universitaire américain (NCAA) en s’alignant avec les Estacades de Trois-Rivières dans les rangs midget AAA.

Malatesta a connu un succès instantané à ses premiers pas au hockey junior après avoir fait une croix sur une carrière en sol américain, lui qui domine chez les recrues au chapitre des buts (9) et qui arrive au troisième échelon pour les points (10). Quant à Gaucher, qui a été la huitième sélection au total en juin dernier, il a récolté un but et une passe en 10 matchs.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Les Remparts ne sont pas en reste puisque l’entraîneur associé Martin Laperrière sera l’un des instructeurs des trois équipes canadiennes engagées à l’événement. Tout ce beau monde quittera vers l’Ouest dans la semaine du 28 octobre. Les États-Unis, la Suède, la Finlande, la République tchèque et la Russie figurent parmi les pays invités à ce tournoi.

Roy et L’Heureux aussi

Meilleur pointeur chez les recrues à travers le circuit Courteau, Zachary L’Heureux, des Wildcats de Moncton, a également été sélectionné, tout comme le premier choix de la dernière séance de sélection, Joshua Roy, des Sea Dogs de Saint-Jean.

L’Heureux est tout feu tout flamme alors qu’il a inscrit 6 buts et 14 points en 10 rencontres avec sa nouvelle équipe, comme quoi les Wildcats ont eu droit à un excellent prix de consolation au troisième échelon du repêchage.

À Rimouski, Zachary Bolduc, qui s’est joint à l’Océanic récemment après avoir amorcé la saison dans une école préparatoire dans le Rhode Island, aura aussi un rôle à jouer.

Même s’ils évoluent présentement aux États-Unis, les défenseurs Guillaume Richard et Jacob Guévin, qui appartiennent respectivement aux Tigres de Victoriaville et aux Saguenéens de Chicoutimi, n’ont pas été oubliés par les dirigeants de Hockey Canada. Ils sont les deux seuls hockeyeurs membres d’un programme au sud de la frontière à avoir été retenus.

Avec ses 18 représentants, le Québec aura la deuxième plus importante délégation derrière l’Ontario, qui a vu 24 de ses protégés être sélectionnés. Dans la LHJMQ, ce sont 17 patineurs qui vivront l’expérience. En juillet dernier, une centaine de candidats avaient montré leur savoir-faire au camp de développement lors de la première étape de sélection du programme.