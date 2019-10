Soirée difficile pour Moody et les Sags

Affaiblis par plusieurs blessures, les Saguenéens n’ont assurément pas connu leur meilleur match de la saison, mercredi, face aux Voltigeurs. Dans le premier départ de la saison, le gardien auxiliaire, Daniel Moody, a accordé 5 buts et l’équipe chicoutimienne s’est inclinée par la marque de 5 à 2 au Centre Marcel Dionne de Drummondville.

C’est face à l’équipe avec laquelle tout a commencé dans le LHJMQ que Daniel Moody a fait ses premiers pas avec les Sags, hier soir. Bien qu’il n’ait pas mal fait, Moody aurait probablement aimé donner une meilleure première impression à ses coéquipiers. Après avoir flanché dès le troisième tir auquel il a fait face, le cerbère de 19 ans n’a pas trop bien paru sur le troisième filet des Voltigeurs, se faisant battre entre les jambières par un faible tir en début de deuxième vingt. Bien qu’il ait fait d’importants arrêts par la suite, une mauvaise sortie de Moody a offert le quatrième but sur un plateau d’argent aux hommes de Steve Hartley. Sur la séquence, en plus d’annuler un dégagement refusé, le gardien substitut des Sags a remis la rondelle directement sur le bâton de Dawson Mercer qui n’en demandait pas tant pour donner les devants aux siens 4 à 1.

«Même pas proches»

En retard de deux buts tôt en première période, l’espoir du Canadien, Samuel Houde, a été l’un des seuls à créer des opportunités à l’offensive du côté des Bleus. Houde a profité d’une belle passe de Rafaël Harvey-Pinard pour déjouer le gardien des Voltigeurs, Anthony Morrone, obtenant ainsi un point dans un huitième match de suite.

Le pilote de Bleus, Yanick Jean, s’est montré incisif pour expliquer la défaite des siens.

«Ils [ les Voltigeurs] nous ont battus en raison de leur intensité, leur détermination et de la façon dont ils ont voulu compétitionner. Nous n’étions même pas proches de leur niveau. On n’était tout simplement pas prêts à jouer ce match-là. Moody a simplement joué comme le reste de l’équipe.»

Du travail pour l’infirmerie

Ce sont des Saguenéens passablement affaiblis par des blessures qui avaient à faire face aux Voltigeurs qui surfaient sur une séquence de cinq victoires consécutives. Blessé à un bras, le défenseur Gabriel Villeneuve n’était pas de l’alignement de Yanick Jean. Pour sa part, le défenseur Hugo Savinsky était remis de sa blessure et il a disputé son premier match dans l’uniforme des Bleus.

Justin Ducharme n’était pas non plus de la formation des Saguenéens. Le joueur de 19 ans a subi une blessure à l’épaule et devrait être absent pour une période d’environ un mois. Avec le retrait de Théo Rochette en raison d’une mononucléose, les Sags sont donc privés de deux rouages importants de l’offensive saguenéenne.

Les Sags disputeront leur prochaine partie demain, face au Drakkar de Baie-Comeau à Chicoutimi.