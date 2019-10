Un OVNI à Marieville en 1989?

Plusieurs résidents de Marieville ont raconté avoir été réveillés par des lumières durant la nuit du 20 novembre 1989. Deux jours plus tard, des habitants ont trouvé un cercle de gazon redevenu vert au milieu d’un terrain en friche. Le journaliste Christian Page raconte que l’on ne peut toujours pas expliquer ce phénomène, 20 ans plus tard.

Ce cercle parfait de 20 mètres de diamètre se trouvait, selon les témoins, sous les lumières qui avaient été vues. Parmi des herbes jaunies à l’approche de l’hiver se trouvaient des herbes verdoyantes.

Christian Page, spécialisé dans les phénomènes paranormaux, a raconté sur le plateau de «Deux filles le matin» s’être rendu sur les lieux quelques jours plus tard. Il a prélevé des échantillons et les a envoyés au département des sols de l’Université Laval. Les résultats étaient plus que surprenants.

Le taux de chlorophylle avait augmenté de 1000 % et le taux d’azote était 500 fois plus élevé que la normale.

«Le technicien de l’université m’avait dit "si ce cercle a été redynamisé en dedans de 48 heures, comme les gens le racontent, il n’y a rien sur Terre, aucun phénomène naturel ou artificiel, qui peut faire ça. Si c’était un canular, la personne pourrait faire pousser des tomates dans le désert."»

Cette partie du terrain est restée marquée par cet événement pendant presque 10 ans. En été, la végétation était atypique dans ce cercle.