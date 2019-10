Une saison estivale plutôt calme pour la SOPFEU

La saison des feux de forêt a été plutôt calme au Québec cette année. Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont pu aller prêter main-forte aux sapeurs des autres provinces canadiennes.

En 2019, 317 incendies de forêt ont fait rage dans la zone intensive au Québec alors que la moyenne des 10 dernières années est de 451 brasiers.

Les surfaces affectées sont également six fois moins importantes cette saison comparativement à la moyenne.

Les températures plus fraîches au printemps et la présence d’un couvert de neige plus longtemps cette saison ont contribué à réduire l’indice de danger incendie. Le travail de prévention semble aussi porter ses fruits.

Cette saison plus calme a permis à la SOPFEU de venir en aide à d’autres provinces canadiennes touchées par des feux de forêt. Les pompiers forestiers québécois ont été en mission durant 72 jours cette année dans d'autres provinces canadiennes. Ils se sont rendus en Alberta et au Manitoba.

«Les provinces qui vont avoir les ressources nécessaires pour répondre à cette demande vont lever la main d’une certaine façon. Nous, on a les ressources qui vont pouvoir vous aider. C’est ainsi que le processus se fait et on envoie nos gens là-bas. Cette année, avec la saison plus tranquille qu’on a eue, ç’a été possible pour nous de lever la main à plusieurs occasions», a expliqué Marie-Louise Harvey, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU, mercredi.

Encore des risques l'automne

À ce temps-ci de l’année, la SOPFEU poursuit sa sensibilisation auprès des chasseurs qui sont nombreux en forêt. Le danger de provoquer des incendies demeure présent.

«Tant qu'il y aura des feuilles au sol, tant que la neige n’arrivera pas, il y a toujours un risque, puis surtout que la feuille vole au vent. S'il y a du vent et on fait un petit feu de camp, ce n’est pas long que ces feuilles-là prennent leur envol et mettent le feu à la forêt. C'est vraiment important de garder la même vigilance qu'on a en été, de faire de petits feux de camp et de bien les éteindre pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dommages à la forêt», a ajouté Mme Harvey.