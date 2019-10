LACROIX, Mona



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 septembre 2019, à l'âge de 61 ans et 11 mois, est décédée madame Mona Lacroix, fille de feu madame Louise Boutin et de feu monsieur Marcel Lacroix. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Michel de Sillery en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses frères: Charles (Anne Fortier), Camil (Stéfanie Drouin); ses neveux et nièces: Charles, Frances (Jon Lehun), Maxine (Will Lavigne), Billy et Brandon; ses petites-nièces: Alice, Avery et Austin; ainsi que tous les membres des familles Boutin, Amyot, Bertrand, Lacroix, Guimont et Perron. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins intensifs de cardiologie de l'Hôpital Laval et en particulier Dr Francois Dagenais pour leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.