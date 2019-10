PARENT, Isabelle Magnan



À l’Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2019, à l’âge de 94 ans, est décédée dame Isabelle Magnan, épouse de feu monsieur Bertrand Parent, fille de feu Jean-Charles Magnan et de feu Rachelle Genest. Elle demeurait à Lévis.Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louis-Jacques (Marisol Cruz Batista), Esther, Grégoire (Louise Wilby) et Anne-Marie (Luc Marcoux); ses petits-enfants : Émile, Sarah (Jesse), Antoine (Sabrina), Xavier (Jessica) et Catherine (Thierry); ses arrière-petits-enfants et son frère François (Madeleine Bernier) ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5ème étage de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et l’attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira, 1820, Rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine QC, JHO 1SO, tél. 415-795-3725