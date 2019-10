DUBOIS, Gaston



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, Québec, le 8 octobre 2019 à l'âge de 86 ans 1 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé, suite à une longue maladie, monsieur Gaston Dubois, époux de dame Denise Labbé. Né à Québec, le 14 août 1933, monsieur était le fils de feu dame Adrienne Caron et de feu monsieur Ovila Dubois. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Denise, monsieur Dubois laisse dans le deuil ses filles: Jasmine (François Alain) et Myriam; sa petite-fille Marjorie; sa sœur Colette (feu Jean-Paul Rigali); ses belles-sœurs: Pauline Garneau (feu Jean-Marie), Suzanne Gignac (feu Gérard); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg et du CLSC Haute-Ville des Rivières pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de