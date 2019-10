NORMAND, Yvonne



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Yvonne Normand, demeurant à L'Islet (Saint-Eugène). Elle était la fille de feu dame Albina Thibault et de feu monsieur Noël- Eugène Normand; la sœur de: Jean (feu Monique Bérubé - Christiane Blanchet), Alban (Pierrette Thibeault), feu André (feu Lucienne Laramée), Marc (Laurette Nadeau), Léonie (feu Lionel Thibault - feu Roland Boivin - Philippe Langlois), Reine-Aimée (Aubert Caron) et Pierre (Diane Bernier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui de l'Hôpital Laval, pour leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de St-Eugène.