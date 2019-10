BERTRAND, Yolande Delisle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès à l'hôpital Jeffery-Hale, Québec, de notre mère Yolande Delisle, épouse de feu Claude Bertrand et amie de feu Gaston Auger, le 10 octobre 2019, à l'âge de 84 ans et 11 mois. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,et de là, au cimetière de Cap-Santé, sous la direction duMadame Delisle laisse dans le deuil ses fils : Robert (Nataly Moreau) et Gilles; ses petits-enfants : Marie-Andrée (Jean-François Ratté) et Mathieu (Emmanuelle Langlois); David (Joanie Bussières) et Paul (Jennifer Côté); son arrière-petit-fils adoré Loïc Bertrand. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Gaston (feu Murielle Rivard), Maurice (Fernande Chabot), Aimé (Hélène Talbot), Diane (Denis Desrochers), feu Gilles (Henriette Royer), feu Cécile (Jean-Claude Frenette), feu Jeanine (feu Hervé Jacques), feu Marinette (feu Jean-Paul Martel), feu Lise (feu Henri-Jean Lavoie); feu René Bertrand (Georgette Morissette), feu Valère Bertrand (Marie-Blaise Savard). Elle laisse également tous les membres des familles Bertrand et Auger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du Château Bellevue de Donnacona, particulièrement Gilberte Plamondon, Françoise Lavoie et Éliane Plamondon. Remerciement au Dre Johanne Frenette et à tout le personnel du Château Bellevue de Donnacona, ainsi que des soins palliatifs du Jeffery-Hale pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca