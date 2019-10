175 M$ pour acquérir des sites commerciaux

Le changement de garde dans le monde de l’immobilier se poursuit dans la capitale nationale. Le groupe Trudel Alliance devrait avaler le portefeuille de First Capital Realty dans la région, a appris Le Journal. Une transaction « entre 150 et 175 millions $ ». ​

Selon nos informations, les ententes auraient été conclues au cours des derniers jours entre les deux organisations.

Différentes sources dans le milieu de la finance et du monde du commerce de détail ont eu vent des échanges. Des commerçants ont aussi vu des responsables de Trudel Alliance visiter des propriétés de First Capital Realty.

Jointe hier, la direction de Trudel Alliance n’a pas voulu confirmer la transaction. Elle a préféré ne pas émettre de commentaires. Il n’a pas été possible de discuter avec un responsable chez First Capital Realty.

Dans la grande région de Québec, First Capital Realty détient neuf sites commerciaux où on retrouve environ une trentaine d’immeubles, peut-on lire sur son site web.

La transaction comprendrait les Galeries Charlesbourg, Place Naviles, Place Quatre-Bourgeois, Place Seigneuriale, Promenade Lévis, Carrefour Soumande, Carrefour St-David, Carrefour St-David Ouest et Carrefour St-David Est.

À l’étude

Au cours des prochains mois, le Bureau de la concurrence du Canada devrait analyser l’entente qui serait par la suite officialisée. Selon nos informations, la société ontarienne cotée en bourse souhaiterait aussi vendre certaines de ses propriétés du côté de Montréal.

First Capital Realty est le deuxième joueur d’envergure en l’espace d’un peu plus d’un an à vendre des établissements dans la capitale nationale. À l’été 2018, Trudel Alliance a déboursé 60 millions $ pour acheter le centre commercial Fleur de Lys, à Vanier. Il appartenait au consortium torontois KingSett Capital.

Depuis cette acquisition, le groupe immobilier de Québec a multiplié les investissements visant l’achat d’espaces commerciaux et le réaménagement de sites, notamment à proximité du boulevard Wilfrid-Hamel. L’entreprise travaille également sur son projet pour redynamiser le centre commercial Fleur de Lys.

1 G$ comme objectif

Entre 2018 et aujourd’hui, avec la transaction de First Capital Realty, Trudel Alliance va avoir injecté plus de 250 millions $ pour prendre de l’expansion dans la région.

Les propriétaires de la compagnie, William et Jonathan Trudel, œuvrent dans le monde de l’immobilier depuis une vingtaine d’années. En 2017, ils ont fusionné leur parc immobilier avec celui de Pomerleau pour former un actif de plus 100 millions $.

Photo Jean-François Desgagnés

La direction de Trudel Alliance vise toujours détenir un portefeuille d’une valeur de un milliard de dollars d’ici huit ans.

La valeur de leur parc immobilier, si la transaction obtient le feu vert nécessaire, s’élèvera à environ 400 millions $.

5 transactions dans la région en 2019*

♦ Prix : 24,2 M$ Adresses : 2305-2445, 2341-2351, 3640-3650 Trudeau, Père-Lelièvre, Lanthier Vendeur : Les Immeubles Logis Bélanger Acheteur : 9123-8584 QUÉBEC INC.

♦ Prix : 20 M$ Adresse : 215, rue Étienne-Dubreuil (BMW ville de Québec) Vendeur : Les Entreprises Bertrand Roberge Acheteur : 10356875 Canada

♦ Prix : 11 M$ Adresse : 2200, rue Mackay Vendeur : Appartements du Jardin Ltée Succession Simon Cobrin et autres Acheteur : Gestion Laberge

♦ Prix : 10,3 M$ Adresse : 395, rue de la Couronne Vendeur : Hôtel Pur Québec LP Acheteur : WH Hospitality

♦ Prix : 9 M$ Adresse : 3111, avenue Watt Vendeur : Les Investissements 3111 Watt Limitée Acheteur : Ste-Foy Nissan Immobilier

*Entre le 1er janvier et le 30 juin 2019

Source : CAPREA Conseil Immobilier