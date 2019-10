BÉLANGER, Clément



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Clément Bélanger, époux de madame France Bourgault, fils de feu monsieur Omer Bélanger et de feu madame Adora Couillard. Il demeurait à Lévis, secteur Charny et originaire de Saint-Adalbert, compté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Eric Saulnier); son petit-fils Victor; son frère feu Robert (Ginette Jean) et sa soeur Apolline (Jean-Claude Breton); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourgault : Diane (Ghyslain Bernier), Madeleine (Jean-Yves Mercier), Daniel (Marie-France Turcotte) et Lynda; ses précieux amis Pierre Lamoureux et Carmen Asselin; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines des familles Couillard, Bélanger et Bourgault et Duval. La famille tient à remercier tout le personnel ambulancier, le personnel de l'urgence, ainsi que tout le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.à compter de 14h, suivi d'