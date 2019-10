HARDY, Antonio



Au Centre d'Hébergement de Saint- Casimir, le 3 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Antonio Hardy, époux de feu madame Jeannine Rivard et fils de feu monsieur Charles-Édouard Hardy et de feu madame Alma Latulippe. Il demeurait à Saint-Basile. Monsieur Hardy laisse dans le deuil son fils Simon (Denise Alain), ainsi que ses deux petites-filles: Sabrina Jackson Hardy et Annabelle Jackson Hardy; sa belle-sœur Ludmina Nidavni (feu René Rivard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre tous ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles Hardy et Rivard. Remerciements au personnel médical du CHUL et du CHSLD de Saint-Casimir pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Monsieur Hardy ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l`église, à partir de 11h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca. Les formulaires seront disponibles à l'église.