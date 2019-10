SIMARD, Joseph-Armand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Joseph-Armand Simard, époux de dame Lorraine L'Heureux. Il était le fils de feu monsieur Joseph Herménégilde Simard et de feu dame Angélina Michel. Il demeurait à St-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 12h30 à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la directionIl laisse dans le deuil outre son épouse Lorraine, ses enfants, ses gendres et ses belles-filles: Guylaine (Jacques Simard), Jocelyn (Hélène Laflamme), Mario (Solange Simard), Linda (Yves Lebel), Claudine ( Michel Bédard); ses petits-enfants: Hugo Leblanc ( Martine), Eric Leblanc (Karine), Antoine Simard, Florence Simard, Pier-Olivier Simard (Mireille) et Anthony Simard (Véronique); ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles- sœurs: Juliette Simard (feu Henri Langevin), Henri Simard (Fleurette Michel), Maurice Simard (Gilberte Bureau), Michel Simard (Martine Dupuis) et il était le frère de feu Jean Marie et feu Jean-Guy (feu Gisèle Allard); ses belles-sœurs de la famille L'Heureux; feu Paul (Cécilia Dupont), feu Alphonse (Cécile Lachance), et il était le beau-frère de feu Père Jean-Marc L'Heureux C.S.s.R., feu Yvonne (feu Léo Racine), feu Hélène (feu Philippe Lachance), feu Annette (feu Pitre Giguère), feu Fernand (feu Irène Simard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec) G1L 3L5 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/frm_detail.php?FrmUID=11