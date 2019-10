MAC LELLAN, Angus



À la Maison Paul Triquet, le 26 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Angus Mac Lellan, époux de feu dame Françoise Mercier. Né à Inverness, Nouvelle-Écosse, le 6 juin 1934, il était le fils de feu dame Hélène Bissonnette et de feu monsieur Alexandre Mac Lellan. Il demeurait à Shannon. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière Courville. Monsieur Mac Lellan laisse dans le deuil ses enfants: Gary, Sylvia (Steven O'Brien), Ann (Bill McCormick), Brenda, Wayne (Karina Ruel); ses petits-enfants: David (Anne-Marie Harvey), Dany, Tommy, Serena, Duncan (Chantal Harris), Olivier (Annie Keovongsy), Jean- Philippe, Dylan, Dustin, Dowen, Daven; son arrière-petit-fils Landyn; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Kathleen (feu Paulo Tremblay), Henry (Jocelyne Proulx), Bobby (Rita Laflamme), Judy, François (Hélène MacLellan); de la famille Mercier: Gaétan (feu Rachel Ethier), Jocelyne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Nelson et le grand-père de feu Kayla. La famille remercie tout le personnel de la Maison Paul Triquet pour leur dévouement, l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site: www.societealzheimerdequebec.com Tél.: 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de