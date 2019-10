CLOUTIER, Gérald



À Québec, le 29 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Gérald Cloutier, fils de feu madame Rita McBrearty et de feu monsieur Paul-Henri Cloutier (Aline Blouin).Il laisse dans le deuil sa mère de cœur, Aline Blouin (feu Paul-Henri Cloutier); son frère Michel (Louise d'Amours); son neveu François (Mélissa Létourneau); ses petits-neveux Antoine et Amélie; ainsi que ses oncles, tantes, de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à l'équipe des soins palliatifs de l'IUSMQ pour les bons soins prodigués et l'attention particulière portée à Gérald. L'inhumation des cendres se fera le samedi 26 octobre à 13h30 au cimetière St-Charles (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, G1N 3Y6). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.