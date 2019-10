RATHEL, Gérard



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 8 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gérard Rathel, époux de dame Lise Girard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise Girard, ses enfants: Martine, Nathalie (Eric Bazian) et Eric (Gilza Branco); ses petits-enfants: Emmanuelle, Victoria, Charlotte, Amanda et Maïté; son frère André (feu Jeanne Picard); ses belles-sœurs: Madeleine Biron (feu Jean-Guy Rathel), Huguette (Paul Trudel), Carmen (feu Jean Guillot), Rita (feu Marcel Girard) et Danielle ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude à notre ami Michel Létourneau pour le support offert à notre mère et pour les soins prodigués à notre père dans les derniers mois de sa vie. Nos remerciements s'adressent également au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François-d'Assise pour leur professionnalisme et pour la qualité des soins reçus. Pour ceux qui le désirent, un don (don en honneur/ Don In Memoriam) peut être fait au Baluchon Alzheimer, 10138, rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E2,www.baluchonalzheimer.com.