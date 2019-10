VÉZINA, Rémi



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 octobre 2019, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Rémi Vézina, époux de feu dame Judith Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 19 octobre de 10 h à 12 h 30.suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Ambroise à Loretteville. Il laisse dans le deuil sa fille Claire Vézina (Ghislain Larochelle); ses petits-enfants: Charles Perreault (Lysandre Cossette), Emile Perreault (Florence Hurens); son arrière-petit-fils Mathis; son frère et ses sœurs: feu Justine, feu Hélène et feu Camille; son beau-frère Raymond Côté (Charlotte Blais); sa belle-sœur Denise Vachon Côté (feu Marcel Côté) et Huguette Bernier Côté (feu Roland Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la Résidence Les Jardins de la Noblesse. Une pensée pour ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille côté qui sont déjà décédés. Un merci à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Echo du Cœur, 940, boulevard Raymond, Québec, QC, G1B 1J7, (418) 641-3150 ou à l'Hôpital Saint-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, (418) 525-4444.