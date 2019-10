TREMBLAY, Roger



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 8 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est parti entouré d'amour monsieur Roger Tremblay, époux de feu dame Thérèse Langlois, fils de feu Elzéar Tremblay et de feu Germaine Beauchesne. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses filles: France et Annie (Jean-Yves Vachon); ses petits-enfants: Nicolas (Marie-Josée Ratté), Sara (Michel Boutin), Laurence (Andrée-Anne Ouellet), Janie (Félix Paradis-Lefebvre); ses arrière-petits-enfants: Eva, Livia et Lambert et sa grande amie Claudette Cantin; ses frères et sœurs: feu Gaston (Colette Lachance), feu Pauline (feu Adrien Potvin), Jeanne-d'Arc (feu Enoch Fournier), feu Jean-Louis (feu Anny Champagne), Jean-Claude (Rita Bédard) et Madeleine (André Trudel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois: feu Lucienne, feu Rolland (feu Marie-Rose Langlois), feu Yvette (feu Lucien Drolet), feu Maurice (Thérèse Emond), Pierrette (Feu Raymond Hervieux), feu Raymonde, feu Jean-Claude (Huguette Soucy) et Denise (Jean-Marie Guay); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement ainsi que celui de la Villa Montcalm pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Diabète Québec,3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC, H2A 1B6, tél. : 1 800 361-3504.