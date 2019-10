ROY, Yvette Gauthier



À l'I.U.C.P.Q., le 28 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Yvette Gauthier, épouse de feu monsieur Georges-Émile Roy. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Noël et de feu monsieur Ludger Gauthier. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvan (Patricia), Diane (Clément), Nicole (Bruce), Lisette (feu Germain), Roger (France), feu Maryse (Bruno), Reine (Daniel) et Michelle. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s.