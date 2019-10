LÉVESQUE, Rachel



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 1er octobre 2019, est décédée à l'âge de 90 ans et 11 mois, dame Rachel Lévesque, épouse de monsieur Bertrand Soucy. Elle était la fille de feu Joseph Lévesque et de feu Alice Pelletier. Elle demeurait à Mont-Carmel, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 11h à 13h55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Bertrand et sa fille adorée Carole. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Yvette (feu Gilbert Bérubé), feu Marguerite (feu Marcellin Plourde), Clément (feu Odette Drapeau), Henri (Micheline St-Pierre), feu Rémi (Nicole Anctil), feu Cyrille (Lucille Bossé), feu Léonard (Candide Anctil), Denise (Roland Daigle), Gilbert (feu Nicole Charbonneau), Carmelle (Raymond Dionne), Raymond (Nicole Martel) et de la famille Soucy, elle était également la belle-soeur de: feu Noëlla, feu Germain (feu Pierrette Ouellet, Gisèle Lapointe), feu Jean-Claude, Réal (Colette St-Jean), feu Louis-Aldée (Jacqueline Dupéré), Aldéa (feu Bruno Caron). Sont aussi affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les médecins et les membres du personnel des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière ainsi que le personnel de la Résidence La Croisée des Chemins de Saint-Pacôme pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. La famille ne peut garder sous silence toute l'aide apportée par les parents et ami(e)s pour leur soutien et leur accompagnement auprès de Rachel. Nous tenons à les remercier du fond du coeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon.