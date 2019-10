GAUTHIER, Michel



Au CHUL, le 3 octobre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Michel Gauthier, fils de feu dame Marie-Paule Laforest et de feu monsieur Edgar Gauthier. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 16h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel. Il laisse dans le deuil, son frère: Albert (Lucette Michaud), sa belle-sœur: Monique Bisson (feu Denis Gauthier); ses neveux et nièces: Martin Gauthier (Martine Parisien), Benoit Gauthier (Julie Labbé); Johanne Bisson (Gervais Brassard), Yves Bisson (Marlène Breton), Marc Bisson (Line Arsenault), Martine Bisson, Guy Bisson (Josée Robert); ainsi que plusieurs petits-neveux et petites-nièces, cousins cousines. Un sincère remerciement au personnel du CHUL pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1, tél. : (514) 287 7400 ou sans frais| 1 800 295-8111, téléc. : (514) 287-1978, courriel: info@pq.poumon.ca, site Internet : www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.