JUNEAU, Richard



Le 3 octobre 2019, est décédé, à l'âge de 57 ans, monsieur Richard Juneau, époux de madame Johanne Daspe. Il était le fils de feu monsieur Ulric Juneau et de feu dame Jeanne Allard. Il demeurait à St- Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aude 18h à 21h.Lundi, jour des funérailles, le complexe funéraire ouvrira ses portes à compter de 9h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Carmen (Vincent Leclerc) et Mathieu (Catherine Trottier); son petit-fils Liam; ses sœurs: Céline Juneau (Gilles Parent), Claudette Juneau (Christian Sasseville), Irène Juneau (Jean-Claude Desroches) et Lorraine Juneau (André Jacques); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Daspe: Jean-Pierre Daspe (Sue Daspe) et Réjean Daspe (Line Bourque); sa belle-sœur de la famille Juneau: Claire Lachance; ses neveux et nièces; ses oncles et tantes; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre sa fille Véronique ainsi que son frère Gilles qui l'ont précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au Centre de Ressources pour Hommes AUTON'HOMMIE via leur site internet: https://autonhommie.org/ .