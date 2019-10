GODBOUT, Fernand



Au CHSLD de St-Claire-de-Bellechasse, le 12 octobre 2019, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé, monsieur Fernand Godbout, époux de feu madame Thérèse Goulet, fils de feu monsieur Philippe Godbout et feu madame Florida Nadeau. Il demeurait à St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parent et amis àsamedi le 19 octobre 2019 de 12 h 00 à 13 h 55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Jean-Marie Galland), Carole, Martine (Mario Chabot); ses petits-enfants: Ghislain Godbout (Marie-Andrée Lemieux), Marie-Ève Godbout (René-John Tanguay), Vincent Chabot (Ariane Poirier), Audrey Chabot (Jérôme Mercier); ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine, Émily, Marilou Godbout, Alyson, Jaxon Tanguay, Maélie, Joliane Chabot, Rosalie, Justine Mercier; ses frères et sœurs: feu Roméo Godbout (feu Gilberte Labrecque), feu Philippe (feu Blanche Marquis, feu Thérèse Argoin), feu Roger (feu Fernande Roy), feu Lydia (feu Apollinaire Pouliot), Yolande (feu Michel Boutin), feu Roland (Doris Godbout) Marcel (feu Aline Blais), feu Gisèle; ses beaux-frères et belles-sœurs: Rachel (feu Maurice Belzil), Laurette (feu Jean-Baptiste Nadeau), Doris (feu Rosaire Tremblay), Robert (Louise Blais), Jean-Claude (Jeannine Chamberland), Raynald (feu Marthe Vermette), Hélène (Marcel Lantagne), Bertrand (Thérèse Boucher), Pierrette (Alain Bouchard) et Denis; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Claire pour les attentions et les bons soins prodigués à notre père. Que vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Benoît de Bellechasse (paroisse de St-Gervais). Des personne seront disponibles à l'église de St-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la