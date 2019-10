CHAMPAGNE, Jean-Marc



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Champagne, conjoint de dame Monique Therrien, fils de feu dame Imelda Martel et de feu monsieur Paul-Émile Champagne. Il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 15h à 16h30 etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre sa conjointe, Monique Therrien, il laisse dans le deuil, son frère Gaby (Lucie Lambert); sa sœur Lise (Jean-Pierre Labrecque); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: Lise, Lucie, Gérald (Carole Rhéaume), Francine, Edith (Michel Morin); ses deux grands amis: Rosaire Fortin et Alain Albert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, au Dre Marie-Josée Pelletier et au Dre Marjolaine Tremblay au soins palliatifs, au Dre Sarah Smith et à l'infirmière Nathalie Paquet du CLSC de la Jacques-Cartier, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.