BOUCHARD, Ginette Plante



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 octobre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Ginette Plante, épouse de monsieur Laurent Bouchard, fille de feu monsieur Charles-Henri Plante et de feu madame Irène Couture. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Geneviève Larouche, sa fille Ariel Houde), Claudine (Robin Ouellet) et Philippe; ses petits-enfants : Antoine Ouellet, feu Aurélie Ouellet et Charles Ouellet; ses frères et soeurs : Yvon (Denise Gaumond), Denis (Annette Fontaine), Raynald (Ghislaine Nadeau), Daniel (Solange Roy), Martine (André Auger), Henriette, Lucie (Michel Demers), Sylvie (François Lemieux), Jacques (Réjeanne Côté), Gaétan (Danielle Boutet), Johanne (Christian Ruel), Jocelyn, Brigitte et feu Mario; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bouchard : Agathe (Dave Barr), Benoit (Jeannette Daigle), Marguerite (Jean-Jacques Desjardins), Hélène (Donald Frost), feu Gérard et Maurice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Jocelyn Roy, ainsi que les infirmières du CRIC pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Lémerveil Suzanne Vachon (https://www.mlsv.ca/).le vendredi 18 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 19 octobre à compter de 9h.