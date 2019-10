PETITCLERC FRENETTE

Marielle



J'ai traversé les ravins de la mort et ne suis maintenant libéré de toutes souffrances sur la terre. C'est avec regret que je vous dis adieu. Je vous ai tellement aimés. Espérons se revoir où il n'y aura plus de peines ni de misères.À son domicile, le 27 septembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Marielle Petitclerc, épouse de monsieur Claude Frenette, fille de feu monsieur Alfred Petitclerc et de feu dame Jeanne Frenette. Elle demeurait à Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9 h,L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son époux Claude, madame Petitclerc laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Guylaine Racine) et Claudette (Robert Jess); sa petite-fille bien-aimée Sarah-Valérie Frenette (Hugo Germain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Frenette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Gaston Guimond et le personnel du CLSC de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués.