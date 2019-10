HÉROUX, Sylvio



Au CHSLD Jeffery Hale, le 15 septembre 2019, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédé monsieur Sylvio Héroux, époux en 1res noces de feu madame Isabelle Lemay, conjoint de madame Juliette Lafontaine-Bruneau, fils de feu madame Lucia Gagnon et de feu monsieur Edouard Héroux. Il demeurait à Québec. Sylvio était originaire de Fortierville. Il était passionné de généalogie et a fondé l'Association des Familles Héroux. Il a aussi démarré l'Association des Familles Souches et aidé à la création de nombreuse Associations de Familles du Québec. Sylvio était un fier membre de la Société de Généalogie de Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude; ses petits-enfants: Isabel Langlois (Félix Lavoie-Robert) et Laurent Langlois, ainsi que Richard et Denis Bruneau, les fils de Juliette. Il était le frère de: feu Carmen (feu Raymond Roberge), feu Aline (feu Yvon Durocher), Ghislaine (feu Martial Mailhot), Jean-Louis (Laurette Forget), Denis (Françoise Grenier); et le beau-frère de: feu François Lafontaine (feu Ursule Beaudoin), feu Marie-Claire (feu Roland Morin), feu Lily (feu Augustin Béland), feu Ursule Lafontaine, Cécile (feu Yves Rocheleau), Thérèse (Louis-Georges Cossette); ses tantes: Jeanne Gagnon Hardy et Fernande Gagnon Habel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, collègues et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h.L'inhumation se fera ultérieurement au Cimetière de Fortierville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601 Chemin de la Canardière, poste J-9000, Québec, Québec, téléphone : 418 663-5155, site web : fondation@fondationcervo.com ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com ou à l'Association des Proches-Aidants de la Capitale Nationale, 1670 rue Dina Bélanger, QC G1S 0A5, info@apacn.org, tel (418) 688-1511. Des formulaires seront disponibles sur place.