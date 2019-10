FISET, Yolande



Au CHUL, le 9 octobre 2019, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédée madame Yolande Fiset, conjointe de feu monsieur Gilbert Auclair, fille de feu madame Ellen Savard et de feu monsieur Étienne Fiset. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Jean (Violette Tremblay), Elaine (François Bergeron), Lucie (Germain Bilodeau) et Martin (Marie-Lyse David); ses petits-enfants: Larissa, Rosalie, Francis, David, Élisabeth, Marie-Neige, Jessica, Étienne, Sébastien, Andréane, Laurence, Charles-Antoine et Émile; ses arrière-petits-enfants: Victoria, Adam, Clara, Isaac, Menelik, Enzo, Maélie, Camille, Ariane, James-Gabriel, Clémence, Léonard, Ophelia, Eva et Anaëlle; le père de ses enfants: feu Gaston Robitaille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e). Un grand merci au personnel de la résidence des Jardins du Haut-St-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.