MACDONALD, Jean-Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 octobre 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Macdonald, époux de feu madame Céline Gaulin. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifet de là au cimetière Saint-Charles. Monsieur Macdonald laisse dans le deuil son fils Pierre-Alexandre (Virginie Côté); ses sœurs: Lynda (Robert Mallet), Sylvie et Lucie (feu Denis Therrien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaulin; son filleul Olivier Carrière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Côté et au Dr Roy ainsi qu'à tout personnel du E-5000 de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6