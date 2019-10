TREMBLAY, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Claude Tremblay, époux de feu madame Lucienne Dufour. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval.où la famille vous accueillera à compter de 10h30. Ses cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Gerry Riverin), Francine (Alain Gelly), Jocelyne (Michel St-Pierre), Lyse (Mario Collin), Raynald (Lise Carpentier), Jacques (Lise Verret), Ghyslain ( France Prince), Alain (Marie Paquet), Sylvie, Liette (feu Normand Jeffrey) et Serge (Aline Côté); ses petits-enfants: Carl, Maxim, Jean-Simon, Pierre-Luc, Vicky, Katy, Kevin, Jessy, Jimmy, Dave, Stéphanie, Jennifer, Francis, Mélanie, Michael, Marie-Pier, Steve, Marie-Eve, Laurie, Camille et Simon; ses 34 arrière-petits-enfants; ses frères et sa soeur: Gaston (feu Jeannine), Yvan (Marcelle), Thérèse (Jean), Jean-Guy, Marcel (Nicole) et Roger (Andrée). Il était également le frère de feu Madeleine et Raymonde. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis(es). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi qu'à la grande famille de la Résidence du Trèfle d'Or. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca. La direction des funérailles a été confiée à la Maison