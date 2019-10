DE COSTER, Aline



Paisiblement, à la Résidence Cooke de Trois-Rivières, le 5 octobre 2019, est décédée à l'âge de 96 ans, dame Aline de Coster. Épouse de feu monsieur Georges Tousignant, fille de feu monsieur Albert de Coster et de feu dame Aurore Châteauvert. Elle habitait à Rimouski, autrefois de Québec.La famille accueillera parents et amis pour une rencontre de sympathie aule dimanche 20 octobre 2019 de 12 h à 14 h. Aline de Coster laisse dans le deuil ses enfants: Lina (Paul St-Laurent), Suzanne (Luc Thériault), Richard (Jean-René Dupuis); ses petits-enfants: Katérie St-Laurent (Steve Dionne), Sarah-Jeanne Bélanger-Tousignant (Stéphane Roy), Samuel Tousignant-Thériault (Geneviève Marquis); ses arrière-petits-enfants: Amélie et Olivier, Zachary et Alicia; sa sœur Jacqueline; ses belles-sœurs: Geneviève Vézina, Rita de Coster et Thérèse Tousignant; ses neveux, nièces et amis. Nous désirons remercier toutes les personnes qui lui ont apporté bonheur et réconfort dans sa vie et exprimer notre reconnaissance au personnel du D1 de la Résidence Cooke et du 2e Nord du CHSLD de Rimouski. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.https://alzheimer.ca/en/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donate