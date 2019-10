LAROCHELLE, Robert " Bob "



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 octobre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Robert " Bob" Larochelle, époux de dame Sandra Willshire, fils de feu Gérard Larochelle et de feu Rita Gauvin. Il demeurait à Neuville.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Sandra; ses fils : Michael (Josianne Drolet) et Bobby (Mélanie Bertrand); ses petits-enfants adorés : Béatrice, Colin, Alex et Charles, sa sœur feu Louise (Robert " Bob" Angelillo), ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s et plus spécifiquement Debbie et Peter. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.