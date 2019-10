ALLAIRE, Robert



A l'Hôpital de Montmagny, le samedi 12 octobre 2019, est décédé à l'âge de 79 ans et 9 mois, monsieur Robert Allaire, époux de madame Jeannine Labonté. Il était le fils de feu Joseph Allaire et de feu Rosa Boulet. Il demeurait à Lac-Frontière. Monsieur Robert Allaire sera exposé à lale samedi 19 octobre 2019 de 11h à 13h50.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine Labonté, ses enfants: Sylvie (Marcel Morin), Christiane (Mario Royer), Denise (Dany Lachance) et Nancy (Charles Campagnat); ses petits-enfants: Emilie, Maxime et Alexandra Morin, Stéphany, Jennifer et Pamela Royer, Félicia Gonthier, Déreck Lachance, Jonathan et Nicolas Campagnat ainsi que 7 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Louisette, Jacqueline, Fernande, feu Cécile, Madeleine, Fernand, Benoît, Jean-Guy, Raymond et Bertha ainsi que leur conjoint(e). De la famille Labonté, il était le gendre de feu Félix Labonté et de feu Emma Dion; le beau-frère de: feu Emile, feu Paul, feu Robert, feu René, Fernande, Thérèse, Jacqueline, Denis, Rolande et Gisèle ainsi que leur conjoint(e). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.