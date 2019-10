MICHAUD, Colette Rioux



À l'Hôpital Chauveau, le 1er octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Colette Rioux, épouse de feu monsieur Rosaire Michaud, fille de madame Alice Mimeault et de feu monsieur Armand Rioux. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 18 octobre 2019, de 19 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h30. L'inhumation se fera au cimetière Les Jardins Québec. Elle laisse dans le deuil son fils Éric (Nathalie Beaudoin); sa mère Alice Mimeault (feu Armand Rioux); ses petits-enfant : Gabriel (Rosalie Thibault Dubuc), Jean-Philippe et Océanne ; son arrière-petite-fille Arielle. Elle était la sœur de : feu Claire, feu Ginette, Lise (Raymond Rousseau), Gilles et Ghyslain (Françoise Giguère). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Lucille et Fernande; ainsi que ses plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur dévouement exceptionnel et également au personnel de neurochirurgie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Aveugles du Québec, téléphone : 1 855 249-5112, site web : www.fondationdesaveugles.org ou à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.