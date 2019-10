LATOUCHE, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 octobre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Monique Latouche, fille de feu monsieur Armand Latouche et de feu madame Yolande Caron. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera vendredi le 18 octobre à compter de 11h30 au centre commémoratifet de là au cimetière de St-Thomas de Villeneuve. Madame Latouche laisse dans le deuil son ex-conjoint monsieur Raymond Laberge; ses sœurs: Nicole (Jacques Lafrenière) et Suzanne (Gilles Drolet); ses frères: André (Hélène Granger); et Maurice (louise Lussier); ses neveux et nièces: Sylvie et Nicolas Lafrenière, Annie et Patrick Latouche, Gilles Brossard et Ingrid Deschênes; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement monsieur Yves Gousse. Elle était également la sœur de feu Lise, feu Micheline et de feu Michel Latouche. Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Fraternité Saint- Alphonse, 3812 boul. St-Anne Québec G1E 3M3 (418) 821-0806. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à Diabète Québec, 8550, boulevard Pie-IX bureau 300, Montréal H1Z 4G2 www.diabete.qc.ca