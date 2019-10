ROBITAILLE, Raymonde



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 1er octobre 2019, à l'âge de 81 ans et 5 mois, est décédée madame Raymonde Robitaille, fille de feu dame Gilberte Galibois et de feu monsieur Wilfrid Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, aule samedi 19 octobre 2019, de 9h à 13h30.Suivra L'inhumation du corps au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants: François (Claudine Garant), Benoît (Nathalie Girard) et Lucie; ses petits-enfants: Tommy, Gabriel, William Nicolas et Karolanne; ses frères et sœurs: Michelle (associé aux religieux St-Vincent-de-Paul et Pères du St-Sacrement), Jacques (Micheline Drolet), Gaston (Ghislaine Gagnon) et Gilbert (Claudine Hamel); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Bouchard: feu Fabiola, feu Jeannette, Jacqueline (Jean-Paul Simard), Juliette (Gilles Brousseau) et feu Gérard, frère Capucin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement tout spécial au CHSLD du Fargy Beauport, Québec pour les bons soins et attentions prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil 1100, rue Bouvier, bur. # 010, Québec, QC Tél.: 418 654-0835 www.fondationdesmaladiesdeloeil.org Des formulaires seront disponibles sur place.