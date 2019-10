BEAUDET, Jeannine Thibault



À l'Hôpital Général de Québec, le 21 septembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Jeannine Thibault, épouse de feu monsieur Roger Beaudet, fille de feu madame Yvonne Girard et de feu monsieur Léon-Jules Thibault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: Réjean (Élyse Morin) et René; ses petits-enfants: Rémy, Laurent, Bianca et Krystelle (Anthony). Elle était la sœur de: feu Andrée Thibault (feu Gaston Lefebvre), feu Jules Thibault (feu Fernande Rhéaume), feu Monique Thibault (feu Jean Baillargeon) et feu René Thibault (feu Geneviève Cécile Roy). Elle laisse dans le deuil également ses belles-sœurs et son beau-frère: Lise Côté (feu Michel Beaudet), Colette Beaudet (feu Étienne Lavoie) et Jean-Claude Rageot de Beaurivage (feu Denise Beaudet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle a rejoint ses beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 13h.L'inhumation des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance vers 16h. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Général de Québec, tout particulièrement Moussa, pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.