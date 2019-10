LECLERC, Gilberte Béland



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 12 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Gilberte Béland, épouse de feu monsieur Robert Leclerc. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h 30,et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Madame Béland laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Jean-Marc Grenon), Mario (Claire Côté), Alain (Sylvie Alain), Jean-Yves (Suzanne Ton), Sylvain (Lise Leclerc); ses petits-enfants : Marie-Eve et Jean-Philippe Grenon, Mathieu (Annick Marceau) et Frédéric Leclerc, Andréanne (Vincent Lamonde) et Joëlle Leclerc (Maxime Paré), Shaonie et Sorayan Ton-Leclerc, Valérie (Étienne Vigneault) et Audrey Leclerc (Jean-Michel Renaud); ses arrière-petits-enfants : Édouard, Adeliane, Marion, Charlotte, Émile, Xavier, Zack et Jake. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Rita (feu Vincent Béland), Fernande (feu Marcel Lesage), Roland (Monique Beaupré), feu Aline (feu Jean-Paul Alain), feu Pauline (feu Henri St-Pierre), Benoît (Roselyne Paquin), Rachelle (Gérard-Raymond Cantin), Yolande (feu Guy Trudel), Ghyslaine (Réjean Brière), Daniel; feu Juliette Leclerc (feu Antonio Edmond), feu Tancrède (feu Emilienne Richard), Conrad (Ghyslaine Voyer), feu Clément (feu Irène Alain, feu Madeleine Beaudry), feu Louisette (feu Bernard Fortin), feu Dominique (Reinette Rhéaume), feu Angéline, feu Jacqueline (feu René Gauthier), Jacques (Huguette Roy) et Pierrette Leclerc (feu Georges H. Pagé). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5.