FORTIER, Catherine



À l'hôpital de l'Enfants-Jésus, le 6 octobre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Catherine Fortier, fille de feu monsieur Adélard Fortier et de feu madame Claudia Boucher et conjointe de feu monsieur Jacques Bordeleau. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Fortier laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gérald, Léopold (Diane Duplain), Louise (Michel Lachance), Robert (Danielle Bourbeau), Claudette (Jacques Paillard) et Aline (feu Raymond Carrier); ses neveux et nièces: Stéphane, Nancy, Pascal, Enrico, Dave, Marie-Chantal, Iann, Tommy, feu Benjamin, Marie-Pier, Émilie et Marijo; sa tante Alice Fortier (feu Henri Goupil); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, département d'hématologie-oncologie et de cardiologie, pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Fortier ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 12h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 a/s Hôpital de l'Enfant- Jésus. www.fondationduchudequebec.ca. Les formulaires seront disponibles à l'église.