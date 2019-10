MICHAUD, André



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 octobre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur André Michaud, époux de madame Marielle Falardeau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Isabelle et Kathie (Patrice Boisvert); ses petits-enfants : Maxim, Cédric, Louis, Billie-Anne, Samuel et Sharly; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux infirmières du Centre régional intégré de cancérologie de Chaudière-Appalaches pour les excellents soins ainsi qu'au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Un gros merci également au docteur Noémie Goyette-Lyonnais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://www.mspdulittoral.com/).à compter de 12h.