PLAMONDON, Lucien



À Québec, le 11 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lucien Plamondon, époux de dame Monique Huot, fils de feu Raoul Plamondon et de feu Germaine Matte. Natif de Les Écureuils, il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants : Sylvie, Chantal, Martin (Manon Rousseau) et Éric (Isabelle Ducharme); ses petits-enfants : Alexis, Christine, Jérémie, Ève et Camille; ses sœurs Gilberte (Gilles Richard) et Dina (feu Lucien Bureau); son beau-frère Jean-Louis Huot (Monique Belleau), ses belles-sœurs : Madeleine Huot, Murielle Lessard, Michelle Bois et Lorraine Linteau; ses proches cousins: Lucien (Gisèle St-Pierre), Gilbert (Rita Huard) et Claire Denis; ainsi que ses autres cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur : Claude, Laurent (Claudine Roy) et Jeanne (Doris Paquet). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeunes en Tête, 2828, boulevard Laurier, 12e étage, Québec (QC), G1V 0B9, tél. : 514-529-1000.