VÉZINA, Marie-Paule



À son domicile, le 11 octobre 2019, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Paule Vézina, épouse de feu monsieur Bertrand Savard, fille de feu madame Gérardine Laberge et de feu monsieur Omer Vézina. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Solange), Carole (Jean), Marc (France), Aline (Paul), feu Michel, Guylaine, Bruno (Julie) et Josée; ses petits-enfants : Mélissa, Jessica, Patrice, Caroline, Mathieu, Sébastien, Dominique, Maxime, Yanick et Martin; son frère Raymond, ainsi que son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre époux et son fils, sa sœur Lorraine et ses frères Marcel et André. Un remerciement spécial à l'Équipe du CLSC Ste-Foy-Sillery pour leur soutien et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web :www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.