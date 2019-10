SAMSON, Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2019, à l'âge de 79 ans et 5 mois, est décédé monsieur Yves Samson, policier retraité du S.P.V.L., conjoint de dame Alice Lévesque, fils de feu monsieur Cyrille Samson et de feu madame Alexandrine Fortin. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Gilles (Denyse Robin), feu Guy (Carole Genest), feu André, Céline (Denis Huot) et Lise (feu Jean Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque : feu Béatrice (Gérard Gosselin), Lucienne (feu Georges Ed. Gosselin), feu Lucie (feu Gérald Lévesque), Marie-Hélène, feu Alphonse (Gaétane Labrie), Georges (Hélène Labrie), Jeanne (feu Gilles Tremblay), Claire (Richard Plante), Bertrand, Bruno (Diane Dumont), Jacinthe (Simon Poppelsdorf) et François (Line Gamache); son grand ami Pierre Roy; de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison Michel Sarrazin, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera aule vendredi 18 octobre de 19h à 22h et le samedi 19 octobre à compter de 10h.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon.