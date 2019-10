DEMERS, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 octobre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Monique Demers, fille de feu Albert Demers et de feu Marie-Blanche Jolicoeur. Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et ses frères : Gisèle (feu Fernand Lagueux), Roger (Mariette Caron), Denise (feu Marcel Vézina), feu Gilles (Carole Couture) et Nicole; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux docteurs Mario Bélanger et Alain Filion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis dédié au CRIC (centre de cancérologie), https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/. La famille vous accueillera auà compter de 14h.