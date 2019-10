HAMEL, Line



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 octobre 2019, à l'âge de 52 ans, s'est éteinte doucement madame Line Hamel, fille bien-aimée de dame Madeleine Bouchard et de monsieur Michel Hamel. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 20 octobre 2019 de 13h à 16h et sera suivi d'une célébration de la Parole au salon. Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville à une date ultérieure sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles.Outre ses parents, Line laisse dans le deuil, son fils : Alexandre Lavoie (Chantal Tanguay Caouette); sa sœur : Nathalie (Jonathan Mongrain); son frère : Martin (Nancy Des Ruisseaux); sa grand-mère Cécile Rochette; ses neveux : Simon Dompierre (Allyson Alain) et Mathieu Dompierre (Laurie Auclair); ses grandes amies de cœur : Anne Tessier, Danièle Jean, Jany Rosello et Nancy Beaumier; tantes, oncles, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres collègues et amis. La famille tient à remercier toute la merveilleuse équipe de la maison Michel Sarrazin et tout son personnel soignant ayant côtoyé Line, ainsi que l'équipe médicale des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour toute la dignité accordée à sa demande. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca et/ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.