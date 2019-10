BERNIER, Rita Mercier



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 27 septembre 2019, est décédée à l'âge de 97 ans et 3 mois, dame Rita Mercier épouse de feu monsieur Roger Bernier. Elle était la fille de feu Napoléon Mercier et de feu Alice Gagnon. Elle demeurait à Saint-Pacôme et autrefois à Rivière- Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 13h à 15h55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André, France (Benoît Dagenais); ses petits-enfants: Sébastien Pagé (Véronique Doucet), Audrey Pagé (Maxime Roy), Alexis Pagé; son arrière-petit-fils Zack Pagé. Elle était la sœur et la belle-soeur de: feu Eugène (feu Germaine Beaulieu), feu Gérard (feu Yvonne Mercier), feu Marie-Paule (feu Georges Charbonneau), feu Gertrude et de la famille Bernier, elle était également la belle-soeur de: feu Lionel (Carmen Lafrance), feu Gemma (feu Robert Berrigan), feu Carmelle (feu Raymond St-Pierre), Oscar (Jeannine Plourde), feu Rollande (feu Jean-Thomas Hudon), Raymond (feu Yolande Pelletier), Georgette (Guy Deschênes), Marc (Jacqueline Beaupré). Sont aussi affectés par son départ: sa cousine très chère Mme Thérèse Mercier (feu Adrien Dubé), son amie de toujours Mme Marie-Paule Plourde (feu Louis Lévesque), ses neveux et ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel du Centre D'Anjou pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux bénévoles du Centre D'Anjou (des formulaires seront disponibles au salon). Direction funéraire :Résidence Funéraire Marius Pelletier inc.La Pocatière, St-Jean-Port-Joli et L'Islet.