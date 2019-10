BOUCHER, Simonne



À l'Hôpital Général de Québec, le 18 septembre 2019, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédée madame Simonne Boucher, fille de feu madame Armosa Larochelle et de feu monsieur Emmanuel Boucher. Elle demeurait à Québec.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: les enfants de sa soeur feu Anita (feu Roger Charest): Lise, Céline, Paul-Jean et leurs conjoints, les enfants de sa soeur feu Aline (feu Albert Falardeau): Diane, Gilles, Pierre et leurs conjoint et conjointes; les enfants de son frère feu Maurice (feu Marie-Marthe Jobin): Nicole, Pierre et leur conjoint. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site web :www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.