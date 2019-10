LAJEUNESSE, Jean



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 4 octobre 2019, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean Lajeunesse, époux de dame Aline Veilleux, fils de feu dame Laura Giguère et de feu monsieur Joseph Lajeunesse. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et soeurs: Lauréanne (feu Maurice Morisette), Rosaire, Fernande (feu Alfred Boivin), Roland (feu Lise Sauvageau) Suzanne (Gérard Larcher), Monique (Jean-Guy Lebel), Léo (Nicole Bélanger) et Pierre; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines.