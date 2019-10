GAGNÉ, Denis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 octobre 2019, est décédé à l'âge de 72 ans, M. Denis Gagné, époux de madame Céline Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Amélie (Stephen Loughnan), Maxime (Sophie Gagné) et Louis; ses petits-enfants: Louis, Philippe, William, Samuel et Lili. Il était le frère de Raymond (Suzanne Guay), Joseph (feu Irène Gendron), feu Paul (Louise Guay), Monique, Joachim (Ginette Roussin), feu Edmond (Huguette Morissette), feu Pierre (feu Micheline Nobert), Evangéline, feu Jacques, feu Bernard, François (Léna Lafrenière). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Laurette (feu Gaston Gagnon), Jean-Louis, feu Émilien (Céline Duval), Denis, feu Paul-Yvon (Denise Moisan); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Merci à tous ceux et celles qui l'ont accompagné durant sa maladie, en particulier le personnel soignant de l'IUCPQ et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.