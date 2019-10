GAGNON, Aline Lemelin



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 13 octobre 2019, à l'âge de 89 ans est décédée madame Aline Lemelin épouse de feu Rolland Gagnon, fille de feu Joseph Lemelin et de feu Lédéa Arbour. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 18 octobre 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Marcel Pigeon), Germain, Nicole (Gordon Hethrington), Chantal (Denis Dubreuil), Daniel (Roger Coulombe), Paul (Claudette Pelchat), Lucie (Jean Morin); ses petits-enfants: Josée, Annie, Nelson, Sylvain, Caroline,Dan, Carl, Réjean, Karine, Maxime et Alexandre; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Simone (feu Rolland Guévremont), feu Léo, feu Gérard, feu Mariette (feu Rolland Lévesque), feu Paul-Henri (feu Yvette Gagnon), feu Maurice (feu Marguerite Boily). De la famille Gagnon, elle était la belle-sœur de: feu Josephat (feu Elise Comeau), feu Lucien (feu Bérangère Raby),feu Donald (feu Liliane Morin), feu Fernand (Rita Asselin),feu Alphonse (Gisèle Asselin), feu Emilien (feu Irène Lapointe), Germaine (feu Roland Rémillard) et feu Yvette (feu Paul-Henri Lemelin). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Raphaël ou à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boul. Bégin Sainte- Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la